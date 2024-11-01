11-я ракетка мира потерял шансы на участие в Итоговом чемпионате — 2024

Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас выбыл из гонки за Итоговый чемпионат — 2024, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.

Грек потерял шансы догнать австралийца Алекса де Минора после поражения в четвертьфинале "Мастерса" в Париже.

В 1/4 финала Циципас проиграл третьей ракетке мира немецкому теннисисту Александру Звереву.

Париж. 1/4 финала

Стефанос Циципас — Александр Зверев 5:7, 3:6

Сейчас у де Минора 3745 рейтинговых очков. Австралиец может квалифицироваться в Турин уже в Париже, для этого ему нужно выйти в финал соревнований.