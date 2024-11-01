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11-я ракетка мира потерял шансы на участие в Итоговом чемпионате — 2024
Круг претендентов сужается
Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас выбыл из гонки за Итоговый чемпионат — 2024, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.
Грек потерял шансы догнать австралийца Алекса де Минора после поражения в четвертьфинале "Мастерса" в Париже.
В 1/4 финала Циципас проиграл третьей ракетке мира немецкому теннисисту Александру Звереву.
Париж. 1/4 финала
Стефанос Циципас — Александр Зверев 5:7, 3:6
Сейчас у де Минора 3745 рейтинговых очков. Австралиец может квалифицироваться в Турин уже в Париже, для этого ему нужно выйти в финал соревнований.
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