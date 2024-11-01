Стефанос Циципас провел самый плохой сезон за последние 6 лет

Греческий теннисист Стефанос Циципас лишился возможности завершить сезон в топ-10 мирового рейтинга ATP.

Сегодня, 1 ноября, он уступил немцу Александру Звереву в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция) со счётом 5:7, 3:6.

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Циципас закончит 2024 год в ранге 11-й или 12-й ракетки мира. С 2019-го по 2023-й годы 26-летний грек неизменно играл на Итоговом турнире ATP и входил в топ-6 рейтинга в конце сезона.

В 2024 году Стефанос выиграл один титул — на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).