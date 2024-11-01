Хольгер Руне пробился в полуфинал Мастерса в Париже

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция). В матче 1/4 финала он обыграл 10-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (9).

Париж. 1/4 финала

Хольгер Руне — Алекс де Минор 4:6, 6:4, 5:7

Встреча Руне с де Минором продлилась 2 часа и 26 минут. В её рамках Хольгер пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету де Минора пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в финал турнира в Париже чемпион 2022 года Руне сразится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.