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Хольгер Руне пробился в полуфинал Мастерса в Париже

Теннис

Датчанин продолжает борьбу за титул

Хольгер Руне пробился в полуфинал Мастерса в Париже

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция). В матче 1/4 финала он обыграл 10-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора (9).

Париж. 1/4 финала

Хольгер Руне — Алекс де Минор 4:6, 6:4, 5:7

Встреча Руне с де Минором продлилась 2 часа и 26 минут. В её рамках Хольгер пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету де Минора пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в финал турнира в Париже чемпион 2022 года Руне сразится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

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