Свитолина: Люди привыкли к тому, что ракеты падают в двух километрах от их домов и это грустно

Украинская теннисистка Элина Свитолина в комментарии СNN рассказала, как недавно посетила родину и поделилась своим мнением по поводу инициативы Bring Kids Back UA.

– Недавно вы посещали Украину. Чем отличается то, что вы увидели сейчас от того, что было, когда вы уехали из страны?

– Я увидела, что сейчас это совсем другая страна. Сейчас она переживает очень сложные времена, ведь война длится почти 3 года. Половина моей семьи все еще там. У меня там дядя, его семья, моя бабушка до сих пор в Одессе. Им очень тяжело, потому что ракеты прилетают практически каждый день.

Я проводила некоторое время с моей бабушкой и могу сказать, что это очень опасное место. Очень грустно видеть, что люди привыкают к войне. Это очень странно, но я заметила, что люди привыкли к тому, что ракеты падают в 2 километрах от их домов. Очень грустно это видеть.

– Мы видели, какой эмоциональной вы были на Уимблдоне этим летом. В тот же день, когда вы вышли в четвертьфинал, произошел авиаудар по детской больнице в Киеве. Вы стали послом программы Bring Kids Back UA. Почему вы решили присоединиться к ней?

– Bring Kids Back UA – это инициатива Президента Украины. Это приложение, которое создано для заботы о похищенных детях. С Украины похищено более 20 тысяч детей, а дети – наше будущее, наша надежда. Это большая опасность для нас, украинцев, поэтому мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы вернуть этих детей, вернуть их к жизни.

Их забрали из семей, делая вид, что заботятся об их здоровье и образовании. Но реальность такова, что там оторваны от своих семей. Некоторым из них сменили гражданство, возраст и обучают как российских граждан. Эти преступления следует остановить. Это очень близкая для моего сердца тема, и поэтому я без сомнений решила стать послом этой инициативы – сказала Элина.