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Третья ракетка мира – о выборах в США: Трудное время для нашей страны, это решающий момент
За кого голосовала – объяснять, пожалуй, не стоит
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира, американка Коко Гауфф, поделилась своими впечатлениями от досрочного голосования на выборах президента США.
"Безусловно, мысли об этих выборах есть в моей голове. Я проголосовала. Также в соцсетях я производила публикации, пытаясь поощрить людей проголосовать. Безусловно, я об этом думаю. На мой взгляд, сейчас тяжелое время для нашей страны, это решающий момент. Все, что я могу сделать, это привлечь людей, особенно молодежь, голосовать и использовать свой голос.
Я считаю, что много людей, особенно среди моего поколения, которые не видят силы голосования. Что касается меня, то я вижу. Я могу только надеяться, что мой маленький месседж на кого повлияет. Очевидно, что есть гораздо более известные знаменитости, выполняющие основную работу (по агитации проголосовать - прим).
Думаю, что 5 ноября, а здесь это будет 6 ноября, будет очень тревожным днем. На самом деле многое происходит, но я не думаю, что это повлияет на меня во время игры. Я уже привыкла к таким трудностям, когда я не играю, и мне на них плевать, честно говоря" – сказал Коко.
Напомним, что ранее самый известный баскетболист США
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