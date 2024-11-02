Третья ракетка мира – о выборах в США: Трудное время для нашей страны, это решающий момент

Третья ракетка мира, американка Коко Гауфф, поделилась своими впечатлениями от досрочного голосования на выборах президента США.

"Безусловно, мысли об этих выборах есть в моей голове. Я проголосовала. Также в соцсетях я производила публикации, пытаясь поощрить людей проголосовать. Безусловно, я об этом думаю. На мой взгляд, сейчас тяжелое время для нашей страны, это решающий момент. Все, что я могу сделать, это привлечь людей, особенно молодежь, голосовать и использовать свой голос.

Я считаю, что много людей, особенно среди моего поколения, которые не видят силы голосования. Что касается меня, то я вижу. Я могу только надеяться, что мой маленький месседж на кого повлияет. Очевидно, что есть гораздо более известные знаменитости, выполняющие основную работу (по агитации проголосовать - прим).

Думаю, что 5 ноября, а здесь это будет 6 ноября, будет очень тревожным днем. На самом деле многое происходит, но я не думаю, что это повлияет на меня во время игры. Я уже привыкла к таким трудностям, когда я не играю, и мне на них плевать, честно говоря" – сказал Коко.