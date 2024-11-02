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Костюк после завершения сезона уехала отдыхать на Мальдивы. Фото

Теннис
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Роскошный способ релакса

Костюк после завершения сезона уехала отдыхать на Мальдивы. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка после завершения тяжелого сезона уехала отдыхать на Мальдивские острова. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее третья ракетка мира рассказала о выборах в США.

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Марта Костюк
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