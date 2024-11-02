Костюк после завершения сезона уехала отдыхать на Мальдивы. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка после завершения тяжелого сезона уехала отдыхать на Мальдивские острова. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее третья ракетка мира рассказала о выборах в США.