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Свёнтек рассказала, чего ожидает от сотрудничества с новым тренером
Звездный тандем
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира, полька Ига Свентек рассказала о своем ожидании от сотрудничества с новым тренером Вимом Фисетом.
– Что именно в вашей игре вы надеетесь изменить с помощью нового тренера Вима Фиссетта?
– Если я отвечу на этот вопрос, то все узнают о моих слабых сторонах (улыбается). То есть нет, я думаю, что это очевидно. Я точно хочу улучшить свою подачу, как я это уже делаю в последние годы. Я чувствую, что мне все еще нужно продолжать работать над этим. Я точно не являюсь полноценным игроком. Я думаю, что тактически много путей, которые я могу использовать и иметь большую вариативность на корте.
У Вима есть несколько хороших идей. Честно говоря, пока мы просто готовимся к этому турниру и знакомимся друг с другом. О реальных изменениях мы поговорим во время межсезонья, потому что это лучшее время для этого. Сейчас я стараюсь просто быть в лучшей форме для выступления на этом турнире. А над некоторыми техническими моментами мы будем уже работать во время подготовки к следующему сезону – сказала Свентек.
Напомним, что ранее Костюк
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