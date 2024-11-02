Определился первый финалист мастерса в Париже

Немецкий теннисист, третья ракетка мира Александр Зверев вышел в финал турнира серии АТР1000 во французском Париже. В матче 1/2 соревнований он одолел представителя Норвегии Хольгера Руне (АТР №13).

Счет встречи 2-0 (6-3; 7-6) в пользу немца, в активе которого 9 подач на вылет, 26 виннеров, 2 из 5 использованных брейков, 25 невынужденных и 3 двойные ошибки.

Этот финал станет для Александра уже 36-м в его карьере на уровне АТР и четвертым в текущем сезоне. В понедельник немец вернется на второе место общемирового руйтинга.

В решающем поединке Зверев сыграет против победителя пары Хачанов/Юмбер.