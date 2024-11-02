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Определился первый финалист мастерса в Париже
Хороший получился поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий теннисист, третья ракетка мира Александр Зверев вышел в финал турнира серии АТР1000 во французском Париже. В матче 1/2 соревнований он одолел представителя Норвегии Хольгера Руне (АТР №13).
Счет встречи 2-0 (6-3; 7-6) в пользу немца, в активе которого 9 подач на вылет, 26 виннеров, 2 из 5 использованных брейков, 25 невынужденных и 3 двойные ошибки.
Этот финал станет для Александра уже 36-м в его карьере на уровне АТР и четвертым в текущем сезоне. В понедельник немец вернется на второе место общемирового руйтинга.
В решающем поединке Зверев сыграет против победителя пары Хачанов/Юмбер.
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