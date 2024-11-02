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Киченок и Остапенко стартовали с поражения на Итоговом турнире

Теннис

Тандем вёл в счёте после первого сета

Киченок и Остапенко стартовали с поражения на Итоговом турнире

Getty Images

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Людмила Киченок проиграла стартовый матч на Итоговом турнире-2024. В паре с Еленой Остапенко украинка на тай-брейке уступила тандему Катержины Синяковой и Тейлор Таунсенд.

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Первую партию Людмила с напарницей завершила в свою пользу (6:3). Во втором сете соперницы победили с аналогичным счетом, а затем уже поставили точку (11:9).

Следующий матч украино-латвийская пара проведет против лидеров группы Эллен Перес и Николь Мелихар. Для выхода в полуфинал Киченок и Остапенко должны будут финишировать в топ-2 группы по итогам трех игр.

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Елена Остапенко Людмила Киченок
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
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