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Киченок и Остапенко стартовали с поражения на Итоговом турнире
Тандем вёл в счёте после первого сета
Getty Images
Людмила Киченок проиграла стартовый матч на Итоговом турнире-2024. В паре с Еленой Остапенко украинка на тай-брейке уступила тандему Катержины Синяковой и Тейлор Таунсенд.
Первую партию Людмила с напарницей завершила в свою пользу (6:3). Во втором сете соперницы победили с аналогичным счетом, а затем уже поставили точку (11:9).
Следующий матч украино-латвийская пара проведет против лидеров группы Эллен Перес и Николь Мелихар. Для выхода в полуфинал Киченок и Остапенко должны будут финишировать в топ-2 группы по итогам трех игр.
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