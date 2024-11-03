Свитолина прокомментировала проведение Итогового турнира в Саудовской Аравии

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказала свое мнение по поводу проведения Итогового турнира WTA в этом году в Саудовской Аравии.

"Я думаю, что об этом уже было сказано многое. По-моему, мы обязаны популяризировать теннис, он должен развиваться во всем мире. Мы должны развивать теннис и женский спорт. И мы должны делать все возможное, чтобы представить теннис в тех странах, где раньше спортом нельзя было заниматься или к нему был ограничен доступ.

Думаю, мы должны делать все возможное, чтобы этот спорт рос, и к нему приобщалось больше девушек и больше женщин" – сказала Элина.