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Свитолина прокомментировала проведение Итогового турнира в Саудовской Аравии
Мнение экс-чемпионки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина высказала свое мнение по поводу проведения Итогового турнира WTA в этом году в Саудовской Аравии.
"Я думаю, что об этом уже было сказано многое. По-моему, мы обязаны популяризировать теннис, он должен развиваться во всем мире. Мы должны развивать теннис и женский спорт. И мы должны делать все возможное, чтобы представить теннис в тех странах, где раньше спортом нельзя было заниматься или к нему был ограничен доступ.
Думаю, мы должны делать все возможное, чтобы этот спорт рос, и к нему приобщалось больше девушек и больше женщин" – сказала Элина.
Напомним, что ранее Свентек
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