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Киченок/Остапенко-Таунсенд/Синякова: Видео-обзор парного поединка Итогового турнира
Было близко, но нет
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла стартовый матч на Итоговом турнире-2024. В паре с Еленой Остапенко на тайбрейке дуэт уступил американо-чешскому тандему Катерины Синяковой и Тейлор Таунсенд.
Вашему вниманию видео-обзор матча:
Напомним, что следующий матч украино-латвийская пара проведет против лидеров группы Эллен Перес и Николь Мелихар. Для выхода в полуфинал Киченок и Остапенко должны будут финишировать в ТОП-2 группы по итогам трех игр.
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