Киченок/Остапенко-Таунсенд/Синякова: Видео-обзор парного поединка Итогового турнира

Украинская теннисистка Людмила Киченок проиграла стартовый матч на Итоговом турнире-2024. В паре с Еленой Остапенко на тайбрейке дуэт уступил американо-чешскому тандему Катерины Синяковой и Тейлор Таунсенд.

Вашему вниманию видео-обзор матча:

Напомним, что следующий матч украино-латвийская пара проведет против лидеров группы Эллен Перес и Николь Мелихар. Для выхода в полуфинал Киченок и Остапенко должны будут финишировать в ТОП-2 группы по итогам трех игр.