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Цуренко заявилась на турнир серии WTA125 в США
Будем болеть за Лесю
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №122) сыграет на турнире серии WTA125 в Мидленде (США). Наша спортсменка посеяна на соревнованиях под восьмым номером.
Первой соперницей Цуренко станет представительница Словении Тамара Зиданшек (WTA №192). Матч состоится в понедельник, 4 ноября.
Этот турнир станет первым для украинской теннисистки ниже уровня WTA250 с января 2023 года. Тогда Цуренко вышла в полуфинал ITF W60 в Канберре (Австралия).
Соревнования в Мидленде пройдут с 4 по 10 ноября, а призовой фонд составляет 115 тысяч долларов.
Напомним, что ранее Свитолина
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