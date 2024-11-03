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Цуренко заявилась на турнир серии WTA125 в США

Теннис
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Будем болеть за Лесю

Цуренко заявилась на турнир серии WTA125 в США

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №122) сыграет на турнире серии WTA125 в Мидленде (США). Наша спортсменка посеяна на соревнованиях под восьмым номером.

Первой соперницей Цуренко станет представительница Словении Тамара Зиданшек (WTA №192). Матч состоится в понедельник, 4 ноября.

Этот турнир станет первым для украинской теннисистки ниже уровня WTA250 с января 2023 года. Тогда Цуренко вышла в полуфинал ITF W60 в Канберре (Австралия).

Соревнования в Мидленде пройдут с 4 по 10 ноября, а призовой фонд составляет 115 тысяч долларов.

Напомним, что ранее Свитолина высказалась о проведении Итогового турнира в Саудовской Аравии.

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Леся Цуренко
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