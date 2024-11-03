Цуренко заявилась на турнир серии WTA125 в США

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №122) сыграет на турнире серии WTA125 в Мидленде (США). Наша спортсменка посеяна на соревнованиях под восьмым номером.

Первой соперницей Цуренко станет представительница Словении Тамара Зиданшек (WTA №192). Матч состоится в понедельник, 4 ноября.

Этот турнир станет первым для украинской теннисистки ниже уровня WTA250 с января 2023 года. Тогда Цуренко вышла в полуфинал ITF W60 в Канберре (Австралия).

Соревнования в Мидленде пройдут с 4 по 10 ноября, а призовой фонд составляет 115 тысяч долларов.