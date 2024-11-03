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Невероятный камбэк. Швентек стартовала с победы над чемпионкой Уимблдона на Итоговом турнире
Немного нервная игра после двухмесячного перерыва
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира Ига Швентек (Польша) одержала волевую победу над Барборой Крейчиковой (Чехия, WTA 13) в рамках первого тура группового этапа (квартет B) Итогового турнира WTA.
В течение матча звезда польского тенниса уступала со счётом 4:6, 0:3, но затем сумела переломить ход встречи, и завершить её в свою пользу - 4:6, 7:5, 6:2. Поединок продолжался 2 часа 35 минут.
Следующий свой матч Швентек проведет против Коко Гауфф, соперницей Крейчиковой станет Джессика Пегула.
Напомним, что Ига Швентек является действующей победительницей Итогового турнира.
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