Невероятный камбэк. Швентек стартовала с победы над чемпионкой Уимблдона на Итоговом турнире

Вторая ракетка мира Ига Швентек (Польша) одержала волевую победу над Барборой Крейчиковой (Чехия, WTA 13) в рамках первого тура группового этапа (квартет B) Итогового турнира WTA.

В течение матча звезда польского тенниса уступала со счётом 4:6, 0:3, но затем сумела переломить ход встречи, и завершить её в свою пользу - 4:6, 7:5, 6:2. Поединок продолжался 2 часа 35 минут.

Следующий свой матч Швентек проведет против Коко Гауфф, соперницей Крейчиковой станет Джессика Пегула.

Напомним, что Ига Швентек является действующей победительницей Итогового турнира.