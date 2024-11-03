Не заметил хозяина корта в финале. Зверев стал победителем Мастерса в Париже

Третья ракетка мира Александр Зверев (Германия) не испытал проблем с французом Уго Умбером (АТР 18) в финальном поединке на турнире серии АТР 1000 в Париже, который проходил в зале.

Матч длился 1 час 16 минут, и завершился уверенной победой немца - 6:2, 6:2.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Таким образом, Зверев завоевал свой 23-й трофей в карьере (и 7-й "Мастерс"). С новой недели Александр вернется на вторую строчку мужского рейтинга.