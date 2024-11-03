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Не заметил хозяина корта в финале. Зверев стал победителем Мастерса в Париже

Теннис
Обновлено

Французская сказка оборвалась

Не заметил хозяина корта в финале. Зверев стал победителем Мастерса в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Третья ракетка мира Александр Зверев (Германия) не испытал проблем с французом Уго Умбером (АТР 18) в финальном поединке на турнире серии АТР 1000 в Париже, который проходил в зале.

Матч длился 1 час 16 минут, и завершился уверенной победой немца - 6:2, 6:2.

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Таким образом, Зверев завоевал свой 23-й трофей в карьере (и 7-й "Мастерс"). С новой недели Александр вернется на вторую строчку мужского рейтинга.

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Париж Александр Зверев Уго Умбер
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Источник:
Tennis TV
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Rriddle (Ukraine)
03.11.2024 в 19:52
Олександр Бураков, як воно писати про етнічного росіянина, як воно цілий день, а може і на постійній основі, ходити обісраним? напиши в наступній статті
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Комментарии 1
avatar
Rriddle (Ukraine)
03.11.2024 в 19:52
Олександр Бураков, як воно писати про етнічного росіянина, як воно цілий день, а може і на постійній основі, ходити обісраним? напиши в наступній статті
Ответить
0
0

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