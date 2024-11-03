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Американское дерби. Гауфф уверенно обыграла прошлогоднюю финалистку Итогового турнира

Теннис

С такой игрой можно зацепиться и за титул

Американское дерби. Гауфф уверенно обыграла прошлогоднюю финалистку Итогового турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

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Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) одержала победу над своей соотечественницей Джессикой Пегулой (WTA 6) в первом туре группового этапа (квартет B) Итогового турнира WTA.

Встреча длилась 1 час 16 минут. Итоговый счёт - 6:3, 6:2 в пользу Гауфф.

В личных встречах между теннисистками по-прежнему лидирует Пегула со счётом 4:2.

Напомним, в прошлом году Пегула дошла до финале Итогового, где уступила Иге Швёнтек.

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Источник:
WTA
Опубликовал: Александр Бураков
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