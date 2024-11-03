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Американское дерби. Гауфф уверенно обыграла прошлогоднюю финалистку Итогового турнира
С такой игрой можно зацепиться и за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) одержала победу над своей соотечественницей Джессикой Пегулой (WTA 6) в первом туре группового этапа (квартет B) Итогового турнира WTA.
Встреча длилась 1 час 16 минут. Итоговый счёт - 6:3, 6:2 в пользу Гауфф.
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В личных встречах между теннисистками по-прежнему лидирует Пегула со счётом 4:2.
Напомним, в прошлом году Пегула дошла до финале Итогового, где уступила Иге Швёнтек.
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