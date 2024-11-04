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WTA обновили рейтинг: Костюк держит позиции, Свитолина немного сдала

Теннис
Обновлено

Особых изменений нет

WTA обновили рейтинг: Костюк держит позиции, Свитолина немного сдала

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация в понедельник, 4 ноября, обновила рейтинг лучших теннисисток мира. В ТОП-3 без изменений – первая позиция остается за Ариной Соболенко (9016), второй идет полька Ига Свентек (7970), а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф (5230).

Что касается украинок, то лучшей из наших остается Марта Костюк, которая не ухудшила, но и не улучшила свои позиции – 18 место. Немного сдала Элина Свитолина, которая из 26 переместилась на 27 позицию.

33 Даяна Ястремская

57 Ангелина Калинина

97 (-5) Юлия Стародубцева

122 Леся Цуренко

158 (-24) Дарья Снигур

220 (+1) Анастасия Соболева

229 (+4) Катарина Завацкая

236 (+10) Валерия Стахова

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Элина Свитолина Марта Костюк
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