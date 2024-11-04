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WTA обновили рейтинг: Костюк держит позиции, Свитолина немного сдала
Особых изменений нет
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская теннисная ассоциация в понедельник, 4 ноября, обновила рейтинг лучших теннисисток мира. В ТОП-3 без изменений – первая позиция остается за Ариной Соболенко (9016), второй идет полька Ига Свентек (7970), а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф (5230).
Что касается украинок, то лучшей из наших остается Марта Костюк, которая не ухудшила, но и не улучшила свои позиции – 18 место. Немного сдала Элина Свитолина, которая из 26 переместилась на 27 позицию.
33 Даяна Ястремская
57 Ангелина Калинина
97 (-5) Юлия Стародубцева
122 Леся Цуренко
158 (-24) Дарья Снигур
220 (+1) Анастасия Соболева
229 (+4) Катарина Завацкая
236 (+10) Валерия Стахова
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