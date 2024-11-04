Таунсенд и Синякова одержали вторую победу на Итоговом турнире-2024

Американо-чешский дуэт теннисисток Тейлор Таунсенд/Катарина Синякова выиграли свой второй подряд поединок на Итоговом турнире-2024 в Саудовской Аравии.

В борьбе за выход из зеленой группы они одолели Николь Меликар-Мартинес и Эллен Перес (США/Австралия). Счет встречи 2-0 (6-2; 6-2) . Матч продолжался 1 час 10 минут.

Эта победа не гарантия выхода из группы для Таунсенд и Синяковой. В случае если сегодня позже пара Киченок/Остапенко победит дуэт Шувей/Мертенс, тогда американка и чешка смогут открывать шампанское и праздновать предстоящую борьбу за финал.