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Таунсенд и Синякова одержали вторую победу на Итоговом турнире-2024
Близки к выходу из группы
Getty Images/Global Images Ukraine
Американо-чешский дуэт теннисисток Тейлор Таунсенд/Катарина Синякова выиграли свой второй подряд поединок на Итоговом турнире-2024 в Саудовской Аравии.
В борьбе за выход из зеленой группы они одолели Николь Меликар-Мартинес и Эллен Перес (США/Австралия). Счет встречи 2-0 (6-2; 6-2). Матч продолжался 1 час 10 минут.
Эта победа не гарантия выхода из группы для Таунсенд и Синяковой. В случае если сегодня позже пара Киченок/Остапенко победит дуэт Шувей/Мертенс, тогда американка и чешка смогут открывать шампанское и праздновать предстоящую борьбу за финал.
Напомним, ранее WTA
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