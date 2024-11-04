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Таунсенд и Синякова одержали вторую победу на Итоговом турнире-2024

Теннис
Обновлено

Близки к выходу из группы

Таунсенд и Синякова одержали вторую победу на Итоговом турнире-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американо-чешский дуэт теннисисток Тейлор Таунсенд/Катарина Синякова выиграли свой второй подряд поединок на Итоговом турнире-2024 в Саудовской Аравии.

В борьбе за выход из зеленой группы они одолели Николь Меликар-Мартинес и Эллен Перес (США/Австралия). Счет встречи 2-0 (6-2; 6-2). Матч продолжался 1 час 10 минут.

Эта победа не гарантия выхода из группы для Таунсенд и Синяковой. В случае если сегодня позже пара Киченок/Остапенко победит дуэт Шувей/Мертенс, тогда американка и чешка смогут открывать шампанское и праздновать предстоящую борьбу за финал.

Напомним, ранее WTA обновили рейтинг лучших теннисисток мира.

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