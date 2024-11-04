Свентек прокомментировала трудную победу на старте Итогового турнира-2024

Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала победу в первом матче Итогового турнира-2024 в Саудовской Аравии.

"Очевидно, на старте поединка я была немного скованна, это не была моя лучшая форма. Но я рада, что сохраняла спокойствие и продолжала искать решение.

Я пыталась сделать все, чтобы улучшить свое положение, потому что на самом деле было непросто. Вторая и третья партии, очевидно, уже больше складывались в мою пользу, у меня появилось больше контроля, потому и игра в этих сетах мне понравилась больше.

Думаю, что эти трудности были больше связаны с тем, что я долго не играла, а не из-за условий и местного корта. Твое внимание иногда снижается, чувствуешь больше напряжения в теле, твой мозг будто чуть-чуть забывает, как это происходит и как с этим справляться. Мне нужно было напомнить себе все это. Однозначно, Крейчикова воспользовалась этим моментом, когда я играла не так стабильно. Но я все равно смогла перехватить инициативу. Это самый важный момент для меня.

Что я могу сказать о групповом формате турнира? Это довольно интересно, потому что это необычная вещь. Помню, как я проиграла два матча в группе в Гвадалахаре, но выиграла последний. Так что сезон все равно завершался на положительной ноте. Я думаю, что этот формат интересен для болельщиков, потому что может произойти что угодно. Конечно, я стараюсь играть лучше в каждом своем матче, и в случае поражения, у тебя все равно сохраняются шансы на выход из группы" – сказала Ига.