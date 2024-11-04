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Чжэн Циньвэнь одержала дебютную победу на Итоговом турнире

Теннис

Китаянка взяла верх по суме трех сетов

Чжэн Циньвэнь одержала дебютную победу на Итоговом турнире

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь одержала первую победу на Итоговом турнире WTA — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Китаянка обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (пятый номер рейтинга).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа

Елена Рыбакина — Чжэн Циньвэнь 7:6 (7:4), 3:6, 6:1

Матч продолжался 2 часа 27 минут. За это время Циньвэнь выполнила шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Рыбакиной восемь эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В заключительном матче группового этапа Циньвэнь сыграет с четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини.

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