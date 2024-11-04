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На Итоговом турнире WTA в Саудовской Аравии рекордно низкая посещаемость

Теннис

В организации отреагировали

На Итоговом турнире WTA в Саудовской Аравии рекордно низкая посещаемость

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) отреагировала на полупустые трибуны на Итоговом чемпионате WTA, который проходит с 2 по 9 ноября с Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Мы всегда ожидали снижения посещаемости, учитывая, что в Саудовской Аравии рабочая неделя начинается в воскресенье, но ожидаем, что цифры будут расти по мере приближения выходных", — приводит слова представителя WTA The Telegraph.

4 ноября Чжэн Циньвэнь одержала победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана.

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