Киченок и Остапенко уступили во втором туре Итогового турнира WTA

Украинская теннисистка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко уступили с разгромным счетом во втором матче Итогового турнира.

Итоговый турнир WTA 2024.

Людмила Киченок/Елена Остапенко — Се Шувэй/Элизе Мертенс - 1:6, 3:6

Во 2-м туре Зеленой группы они не смогли обыграть тандем Се Шувэй (Тайвань)/Элизе Мертенс (Бельгия).

Стоит отметить, что Киченок и Остапенко еще не выиграли ни одного матча на турнире. В первом раунде они уступили Екатерине Синяковой и Тейлор Таунсенд в трех партиях.