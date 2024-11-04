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Киченок и Остапенко уступили во втором туре Итогового турнира WTA
Теннисистки выиграли всего 4 гейма
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко уступили с разгромным счетом во втором матче Итогового турнира.
Итоговый турнир WTA 2024.
Людмила Киченок/Елена Остапенко — Се Шувэй/Элизе Мертенс - 1:6, 3:6
Во 2-м туре Зеленой группы они не смогли обыграть тандем Се Шувэй (Тайвань)/Элизе Мертенс (Бельгия).
Стоит отметить, что Киченок и Остапенко еще не выиграли ни одного матча на турнире. В первом раунде они уступили Екатерине Синяковой и Тейлор Таунсенд в трех партиях.
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