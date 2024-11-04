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Киченок и Остапенко уступили во втором туре Итогового турнира WTA

Теннис

Теннисистки выиграли всего 4 гейма

Киченок и Остапенко уступили во втором туре Итогового турнира WTA

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок и латвийка Елена Остапенко уступили с разгромным счетом во втором матче Итогового турнира.

Итоговый турнир WTA 2024.

Людмила Киченок/Елена Остапенко — Се Шувэй/Элизе Мертенс - 1:6, 3:6

Во 2-м туре Зеленой группы они не смогли обыграть тандем Се Шувэй (Тайвань)/Элизе Мертенс (Бельгия).

Стоит отметить, что Киченок и Остапенко еще не выиграли ни одного матча на турнире. В первом раунде они уступили Екатерине Синяковой и Тейлор Таунсенд в трех партиях.

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