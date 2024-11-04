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Итоговый турнир WTA. Жасмин Паолини продолжает борьбу за выход из группы

Теннис

Теннисистка не смогла гарантировать себе участие в плей-офф в матче с Соболенко

Итоговый турнир WTA. Жасмин Паолини продолжает борьбу за выход из группы

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвертая ракетка мира Жасмин Паолини не сумела обыграть теннисистку без флага Арину Соболенко в групповом этапе Итогового турнира WTA — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа

Арина Соболенко — Жасмин Паолини 6:3, 7:5

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Паолини ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Таким образом Паолини поспорит за выход из группы с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

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