  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Чжэн Циньвэнь установила значимое достижение в истории китайского тенниса
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чжэн Циньвэнь установила значимое достижение в истории китайского тенниса

Теннис

Теннисистка провела отличный сезон

Чжэн Циньвэнь установила значимое достижение в истории китайского тенниса

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь установила значимое достижение в истории китайского тенниса. Она стала первой представительницей Китая в истории Открытой эры, которой удалось выиграть 50 матчей в одном сезоне.

4 ноября Циньвэнь одержала свою первую победу на Итоговом турнире WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:1.

В заключительном матче группового этапа Циньвэнь встретится с четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини. Чжэн сохраняет шансы на выход в полуфинал соревнований.

По теме
yellow-arrow
Чилич: Синнер и Алькарас ещё не на том уровне психологической подготовки, на каком были Новак, Роджер и Рафа
yellow-arrow
Итоговый турнир WTA. Жасмин Паолини продолжает борьбу за выход из группы
yellow-arrow
Киченок и Остапенко уступили во втором туре Итогового турнира WTA
Чжэн Циньвэнь
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости