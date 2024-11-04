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Чжэн Циньвэнь установила значимое достижение в истории китайского тенниса
Теннисистка провела отличный сезон
Фото: Getty Images
Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь установила значимое достижение в истории китайского тенниса. Она стала первой представительницей Китая в истории Открытой эры, которой удалось выиграть 50 матчей в одном сезоне.
4 ноября Циньвэнь одержала свою первую победу на Итоговом турнире WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:1.
В заключительном матче группового этапа Циньвэнь встретится с четвёртой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини. Чжэн сохраняет шансы на выход в полуфинал соревнований.
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