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Чилич: Синнер и Алькарас ещё не на том уровне психологической подготовки, на каком были Новак, Роджер и Рафа

Теннис

Чемпион US Open высказался о молодом поколении

Чилич: Синнер и Алькарас ещё не на том уровне психологической подготовки, на каком были Новак, Роджер и Рафа

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион US Open — 2014 хорватский теннисист Марин Чилич заявил, что итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас ещё не достигли уровня психологической подготовки уровня Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федерера.

"Новак и Рафа похожи ментально. Если ваша голова не на месте с первого розыгрыша в матче, можете сразу идти домой и попрощаться со всеми. Нужно быть морально готовым играть с первого удара, потому что как только они войдут в ритм, пути назад уже не будет.

А вот с Роджером всё было совсем по-другому. Он всегда фантастически подавал, играл в атаке, умел менять ритм игры. Если сравнивать их с молодыми, Синнером и Алькарасом, то видно, что Янник и Карлос ещё не на том уровне психологической подготовки, на каком были Новак, Роджер и Рафа", — приводит слова Чилича We love tennis.

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Марин Чилич
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