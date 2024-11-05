Костюк: Давайте защищать мир природы, только от нас зависит, чтобы он процветал. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала несколько снимков с Мальдивских островов, где отдыхает после напряженного сезона.

"Есть что-то волшебное в том, чтобы быть здесь, где ты можешь сбросить обувь. Ходить босиком мягким песком и чувствовать себя так близко к природе – это заземление в чистом виде.

Но что самое классное? Это место – сплошная экологичность. Практически все здесь переработано (93%!), они сами создают древесный уголь, а также мелкие крючки в номерах сделаны из переработанного алюминия. Они выращивают кораллы, чтобы сохранить морскую жизнь и собственную зелень для свежих островных блюд. Это рай для эко-сознания, и, честно говоря, я одержима этим. Давайте защищать мир природы. Только от нас зависит, чтобы он процветал" – написала Костюк.