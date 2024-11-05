Джокович не сыграет на Итоговом турнире-2024

Сербский теннисист, четвертая ракетка мира Новак Джокович объявил, что не сыграет на Итоговом турнире-2024 в Турине (Италия). Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Джокович является действующим чемпионом Итогового турнира. В этом году участие в соревнованиях гарантировали Янник Синнер, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Даниил Медведев и Тейлор Фриц. Еще три места оставляют вакантными. Турнир пройдет с 10 по 17 ноября.