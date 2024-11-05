В WTA отреагировали на претензии по поводу пустых трибун на Итоговом турнире-2024

Представитель Женской теннисной ассоциации прокомментировал претензии широкой части болельщиков по поводу большого количества пустых мест во время проведения поединков Итогового турнира-2024 в Саудовской Аравии. Его слова цитирует The Telegraph:

"Мы всегда ожидали снижения посещаемости, учитывая, что в Саудовской Аравии рабочая неделя начинается в воскресенье, но предполагаем, что цифры будут расти с приближением выходных. Также важно помнить, что турнир WTA впервые проводится в Саудовской Аравии, поэтому мы представляем теннис новой аудитории, а на это нужно время" – говорится в сообщении.