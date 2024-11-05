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АТР. Определились все участники Итогового турнира-2024
Интересные получатся матчи
Getty Images/Global Images Ukraine
Стали известны имена всех восьми теннисистов, разыграющих между собой главный трофей Итогового турнира-2024 у мужчин.
Участники Итогового турнира-2024:
Янник Синнер (Италия)
Александр Зверев (Германия)
Карлос Алькарас (Испания)
Даниил Медведев (страна 404)
Тейлор Фритц (США)
Каспер Рууд (Норвегия)
Алекс де Минаур (Австралия)
Андрей Рублев (страна 404)
Напомним, что турнир лучших по итогам сезона состоится с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). Впервые на соревнованиях такого класса выступит Алекс де Минаур, а Джокович
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