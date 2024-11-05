АТР. Определились все участники Итогового турнира-2024

Стали известны имена всех восьми теннисистов, разыграющих между собой главный трофей Итогового турнира-2024 у мужчин.

Участники Итогового турнира-2024:

Янник Синнер (Италия)

Александр Зверев (Германия)

Карлос Алькарас (Испания)

Даниил Медведев (страна 404)

Тейлор Фритц (США)

Каспер Рууд (Норвегия)

Алекс де Минаур (Австралия)

Андрей Рублев (страна 404)