Крейчикова победила Пегулу во втором матче группового этапа Итогового турнира

Чешская теннисистка, 13-я ракетка мира Барбора Крейчикова победила в матче группового этапа Итогового турнира-2024 в Саудовской Аравии. В борьбе за выход в полуфинал она одолела представительницу США, шестой номер рейтинга Джессику Пегулу.

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-3) в пользу Барборы, в активе которой 11 подач на вылет, 16 виннеров, 4 из 6 использованных брейки, 22 невынужденных и 2 двойные ошибки. Поединок длился 1 час 10 минут.

В последнем матче группового этапа Крейчикова сыграет против американки Коко Гауфф, тогда как Пегула встретится с полькой Игой Свентек. Эти поединки и решат судьбу мест в полуфинале турнира.