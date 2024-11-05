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Крейчикова победила Пегулу во втором матче группового этапа Итогового турнира

Теннис

Американка без шансов

Крейчикова победила Пегулу во втором матче группового этапа Итогового турнира

фото - rolandgarros.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чешская теннисистка, 13-я ракетка мира Барбора Крейчикова победила в матче группового этапа Итогового турнира-2024 в Саудовской Аравии. В борьбе за выход в полуфинал она одолела представительницу США, шестой номер рейтинга Джессику Пегулу.

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-3) в пользу Барборы, в активе которой 11 подач на вылет, 16 виннеров, 4 из 6 использованных брейки, 22 невынужденных и 2 двойные ошибки. Поединок длился 1 час 10 минут.

В последнем матче группового этапа Крейчикова сыграет против американки Коко Гауфф, тогда как Пегула встретится с полькой Игой Свентек. Эти поединки и решат судьбу мест в полуфинале турнира.

Напомним, что ранее стали известны имена всех участников Итогового турнира-2024 у мужчин.

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