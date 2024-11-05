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Впервые за 23 года. Итоговый турнир АТР пройдет без "Большой тройки"

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Впервые за 23 года. Итоговый турнир АТР пройдет без "Большой тройки"

Фото: sport.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На Итоговом турнире ATP — 2024, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября, впервые за 23 года не будет ни одного представителя "Большой тройки"( Надаль, Федерер, Джокович).

Последний раз такое случалось в 2001 года. Тогда на Итоговом турнире в Сиднее выступили Густаво Куэртен, Ллейтон Хьюитт, Андре Агасси, Хуан Карлос Ферреро, Евгений Кафельников, Патрик Рафтер, Себастьен Грожан и Горан Иванишевич. Запасным был Томми Хаас. Чемпионом в тот год стал австралиец Хьюитт.

На Итоговом турнире — 2024 сыграют Янник Синнер, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Тейлор Фриц, Каспер Рууд, Алекс де Минор, Андрей Рублёв, Даниил Медведев.

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