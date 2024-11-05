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Кори Гауфф уверенно обыграла Игу Швёнтек в матче Итогового турнира WTA
Американская теннисистка вышла в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф одержала вторую победу на Итоговом турнире — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Она уверенно обыграла вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа
Ига Швёнтек — Кори Гауфф 3:6, 4:6
Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Швёнтек один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
Благодаря своей второй победе на Итоговом Гауфф вышла в плей-офф соревнований.
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