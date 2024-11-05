  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Кори Гауфф уверенно обыграла Игу Швёнтек в матче Итогового турнира WTA
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кори Гауфф уверенно обыграла Игу Швёнтек в матче Итогового турнира WTA

Теннис
Обновлено

Американская теннисистка вышла в плей-офф

Кори Гауфф уверенно обыграла Игу Швёнтек в матче Итогового турнира WTA

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф одержала вторую победу на Итоговом турнире — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Она уверенно обыграла вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа

Ига Швёнтек — Кори Гауфф 3:6, 4:6

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Швёнтек один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Благодаря своей второй победе на Итоговом Гауфф вышла в плей-офф соревнований.

По теме
yellow-arrow
Кори Гауфф прокомментировала победу над Швёнтек
yellow-arrow
Впервые за 23 года. Итоговый турнир АТР пройдет без "Большой тройки"
yellow-arrow
Крейчикова победила Пегулу во втором матче группового этапа Итогового турнира
Кори Гауфф Ига Швёнтек Итоговый турнир WTA
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
WTA
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости