Кори Гауфф уверенно обыграла Игу Швёнтек в матче Итогового турнира WTA

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф одержала вторую победу на Итоговом турнире — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Она уверенно обыграла вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Оранжевая группа

Ига Швёнтек — Кори Гауфф 3:6, 4:6

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Швёнтек один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Благодаря своей второй победе на Итоговом Гауфф вышла в плей-офф соревнований.