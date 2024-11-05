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Кори Гауфф прокомментировала победу над Швёнтек

Теннис

Американская теннисистка довольна результатом

Кори Гауфф прокомментировала победу над Швёнтек

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу над второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек (6:3, 6:4) на Итоговом турнире — 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Это всего лишь второй раз из 13 сыгранных матчей, когда я смогла её обыграть? Да, и это здорово. Сегодня почему-то я была достаточно уверена в себе. Чувствовала, что играю в отличный теннис. Даже когда получалось немного небрежно, проигранные очки всё равно придавали мне уверенности. Знала, что, если смогу оставаться стабильной, у меня будет шанс выиграть матч.

Сегодня я могу гордиться своими приёмами её подачи. В первом сете у меня было три гейма подряд с брейк-пойнтами. Когда не выиграла их, не позволила себе расстроиться, я знала, что в конце концов добьюсь своего. И я это сделала", — сказала Гауфф в интервью на корте.

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