Свентек потеряла шансы вернуться на первое место мирового рейтинга по итогам сезона

Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свентек не сможет бороться за первое место рейтинга WTA по итогам сезона. После проигрыша в матче второго круга группового этапа Итогового турнира-2024 против американки Коко Гауфф (WTA №3) Ига упустила даже математические шансы вернуться на вершину.

Лидером по итогам сезона останется нейтральная Арина Соболенко. Это первый случай в истории, когда теннисистка "без страны" становится лучшей в мире.

ТОП-3, скорее всего, продолжит замыкать выше упомянутая Гауфф.