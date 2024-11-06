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Свентек потеряла шансы вернуться на первое место мирового рейтинга по итогам сезона
Неудачное выступление на Итоговом турнире
Getty Images/Global Images Ukraine
Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свентек не сможет бороться за первое место рейтинга WTA по итогам сезона. После проигрыша в матче второго круга группового этапа Итогового турнира-2024 против американки Коко Гауфф (WTA №3) Ига упустила даже математические шансы вернуться на вершину.
Лидером по итогам сезона останется нейтральная Арина Соболенко. Это первый случай в истории, когда теннисистка "без страны" становится лучшей в мире.
ТОП-3, скорее всего, продолжит замыкать выше упомянутая Гауфф.
Напомним, что ранее Коко
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