  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свентек потеряла шансы вернуться на первое место мирового рейтинга по итогам сезона
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свентек потеряла шансы вернуться на первое место мирового рейтинга по итогам сезона

Теннис
Обновлено

Неудачное выступление на Итоговом турнире

Свентек потеряла шансы вернуться на первое место мирового рейтинга по итогам сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свентек не сможет бороться за первое место рейтинга WTA по итогам сезона. После проигрыша в матче второго круга группового этапа Итогового турнира-2024 против американки Коко Гауфф (WTA №3) Ига упустила даже математические шансы вернуться на вершину.

Лидером по итогам сезона останется нейтральная Арина Соболенко. Это первый случай в истории, когда теннисистка "без страны" становится лучшей в мире.

ТОП-3, скорее всего, продолжит замыкать выше упомянутая Гауфф.

Напомним, что ранее Коко прокомментировала победу над Свентек.

По теме
yellow-arrow
Американский миллиардер Маск по-теннисному поздравил Трампа с победой на выборах президента США
yellow-arrow
Кори Гауфф прокомментировала победу над Швёнтек
yellow-arrow
Кори Гауфф уверенно обыграла Игу Швёнтек в матче Итогового турнира WTA
Ига Свёнтек
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости