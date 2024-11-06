Американский миллиардер Маск по-теннисному поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Американский миллиардер Илон Маск поздравил своего друга, бизнесмена и политика Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

"Гейм, сет, матч" – написал Маск на своей официальной странице в сети Х. На теннисном сленге это означает победу в поединке.

Напомним, что на выборах 5 ноября 2024 года представитель республиканцев Дональд Трамп победил своего конкурента, демократку Камалу Харис и стал 47-м главой американского государства. Политик неоднократно обещал прекратить любую помощь Украине и отличился откровенно пророссийскими заявлениями.