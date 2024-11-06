  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свентек прокомментировала поражение от Гауфф в матче Итогового турнира-2024
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свентек прокомментировала поражение от Гауфф в матче Итогового турнира-2024

Теннис
Обновлено

Неудачный день для польки

Свентек прокомментировала поражение от Гауфф в матче Итогового турнира-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала поражение в матче Итогового турнира-2024 против американки Коко Гауфф (WTA №3).

"Играть с Гауфф всегда нелегко. Хотя я лидирую в статистике личных встреч, но все равно побеждать ее всегда было непросто. Сегодня она воспользовалась своими шансами, а я этого не сделала. Были брейк-поинты, которые я должна была реализовать. Это, пожалуй, изменило бы ход матча. Но это теннис, где каждое очко имеет значение. Поэтому сегодня она, очевидно, лучше использовала свои возможности, меньше ошибалась. Мне однозначно есть над чем поработать перед следующим матчем.

Как я буду настраиваться на последний матч в группе против Джессики Пегулы? Это впервые, когда я очутилась в такой ситуации на этом турнире. Это для меня что-то новое, потому это волнующее. Я думаю, что мне не будет сложно настроиться, ведь я профессионал, поэтому к каждому матчу отношусь одинаково и в любом случае я выхожу на корт и пытаюсь победить" – сказала Ига.

Напомним, что ранее Гауфф прокомментировала победу над Свентек.

По теме
yellow-arrow
Костюк показала невероятной красоты природу Мальдив. Видео
yellow-arrow
Американский миллиардер Маск по-теннисному поздравил Трампа с победой на выборах президента США
yellow-arrow
Свентек потеряла шансы вернуться на первое место мирового рейтинга по итогам сезона
Кори Гауфф Ига Свёнтек
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости