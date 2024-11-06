Свентек прокомментировала поражение от Гауфф в матче Итогового турнира-2024

Польская теннисистка, вторая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала поражение в матче Итогового турнира-2024 против американки Коко Гауфф (WTA №3).

"Играть с Гауфф всегда нелегко. Хотя я лидирую в статистике личных встреч, но все равно побеждать ее всегда было непросто. Сегодня она воспользовалась своими шансами, а я этого не сделала. Были брейк-поинты, которые я должна была реализовать. Это, пожалуй, изменило бы ход матча. Но это теннис, где каждое очко имеет значение. Поэтому сегодня она, очевидно, лучше использовала свои возможности, меньше ошибалась. Мне однозначно есть над чем поработать перед следующим матчем.

Как я буду настраиваться на последний матч в группе против Джессики Пегулы? Это впервые, когда я очутилась в такой ситуации на этом турнире. Это для меня что-то новое, потому это волнующее. Я думаю, что мне не будет сложно настроиться, ведь я профессионал, поэтому к каждому матчу отношусь одинаково и в любом случае я выхожу на корт и пытаюсь победить" – сказала Ига.