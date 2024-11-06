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Костюк показала невероятной красоты природу Мальдив. Видео

Теннис

Очень красиво и спокойно

Костюк показала невероятной красоты природу Мальдив. Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка после завершения тяжелого сезона уехала отдыхать на Мальдивские острова и наслаждается местной фантастической красоты природой. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее американский миллиардер Маск по-теннисному поздравил Трампа с победой на выборах президента США.

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