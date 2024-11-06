Костюк показала невероятной красоты природу Мальдив. Видео

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка после завершения тяжелого сезона уехала отдыхать на Мальдивские острова и наслаждается местной фантастической красоты природой. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее американский миллиардер Маск по-теннисному поздравил Трампа с победой на выборах президента США.