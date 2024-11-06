  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Киченок и Остапенко проиграли последний матч группового этапа Итогового турнира-2024
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киченок и Остапенко проиграли последний матч группового этапа Итогового турнира-2024

Теннис
Обновлено

Бесславно завершили выступление

Киченок и Остапенко проиграли последний матч группового этапа Итогового турнира-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок и представительница Латвии Елена Остапенко проиграли третий матч группового этапа Итогового турнира-2024 в Саудовской Аравии. Они уступили американо-австралийской паре Меликар-Мартинес/Перес.

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-3) в пользу Николь и Элен. Поединок продолжался ровно один час, в активе Людмилы и Елены 1 подача на вылет, 13 виннеров, 0 из 4 использованных брейков и 6 двойных ошибок.

Киченок и Остапенко завершают выступление на Итоговом турнире-2024 на групповой стадии так и не одержав ни одной победы.

Напомним, что ранее Свентек прокомментировала проигрыш от Гауфф в матче Итогового турнира-2024.

По теме
yellow-arrow
Костюк показала невероятной красоты природу Мальдив. Видео
yellow-arrow
Свентек прокомментировала поражение от Гауфф в матче Итогового турнира-2024
yellow-arrow
Американский миллиардер Маск по-теннисному поздравил Трампа с победой на выборах президента США
Елена Остапенко Людмила Киченок Итоговый турнир WTA
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости