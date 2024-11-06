Киченок и Остапенко проиграли последний матч группового этапа Итогового турнира-2024

Украинская теннисистка Людмила Киченок и представительница Латвии Елена Остапенко проиграли третий матч группового этапа Итогового турнира-2024 в Саудовской Аравии. Они уступили американо-австралийской паре Меликар-Мартинес/Перес.

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-3) в пользу Николь и Элен. Поединок продолжался ровно один час, в активе Людмилы и Елены 1 подача на вылет, 13 виннеров, 0 из 4 использованных брейков и 6 двойных ошибок.

Киченок и Остапенко завершают выступление на Итоговом турнире-2024 на групповой стадии так и не одержав ни одной победы.