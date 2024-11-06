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Свёнтек рассказала о причинах неуверенного выступления на Итоговом турнире-2024
Требуется время
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира, полька Ига Свентек рассказала, почему на Итоговом турнире-2024 в Саудовской Аравии она не может показать стабильно высокие результаты.
"Сейчас мне немного труднее выступать, чем обычно. Возможно, это связано с тем, что я не играла с момента своего вылета из US Open в начале сентября. К тому же мы только начали работать с новым тренером Вимом Фиссеттом" – сказала Ига.
Напомним, что ранее Свентек
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Андрей Хижняк
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