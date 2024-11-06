Свёнтек рассказала о причинах неуверенного выступления на Итоговом турнире-2024

Вторая ракетка мира, полька Ига Свентек рассказала, почему на Итоговом турнире-2024 в Саудовской Аравии она не может показать стабильно высокие результаты.

"Сейчас мне немного труднее выступать, чем обычно. Возможно, это связано с тем, что я не играла с момента своего вылета из US Open в начале сентября. К тому же мы только начали работать с новым тренером Вимом Фиссеттом" – сказала Ига.