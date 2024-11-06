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Чжэн Циньвэнь обыграла Жасмин Паолини и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Теннис

Китайская теннисистка сумела вырвать победу

Чжэн Циньвэнь обыграла Жасмин Паолини и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Китайская теннисистка седьмая ракетка мира Чжэнь Циньвэнь обыграла итальянскую спортсменку четвёртую ракетку мира Жасмин Паолини в рамках Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа

Чжэн Циньвэнь — Жасмин Паолини 6:1, 6:1

Встреча между Циньвэнь и Паолини продолжалась 1 час 7 минут. За это время Циньвэнь реализовала пять брейк-пойнтов из восьми возможных и выполнила 10 подач навылет.

Эта победа стала для Циньвэнь второй в Фиолетовой группе турнира и позволила спортсменке забрать вторую путёвку в полуфинал.

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