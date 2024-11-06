Чжэн Циньвэнь повторила достижение 11-летней давности

22-летняя теннисистка седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала второй китаянкой в истории, которая смогла выйти в полуфинал Итогового турнира WTA.

Она повторила достижение своей соотечественницы двукратной победительницы турниров "Большого шлема" Ли На. В 2013 году На дошла до финала Итогового турнира, где проиграла американке Серене Уильямс (6:2, 3:6, 0:6).

Сегодня, 6 ноября, Циньвэнь обыграла итальянскую спортсменку четвёртую ракетку мира Жасмин Паолини в матче Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).