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Чжэн Циньвэнь повторила достижение 11-летней давности

Теннис

Теннисистка продолжает борьбу за титул

Чжэн Циньвэнь повторила достижение 11-летней давности

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-летняя теннисистка седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала второй китаянкой в истории, которая смогла выйти в полуфинал Итогового турнира WTA.

Она повторила достижение своей соотечественницы двукратной победительницы турниров "Большого шлема" Ли На. В 2013 году На дошла до финала Итогового турнира, где проиграла американке Серене Уильямс (6:2, 3:6, 0:6).

Сегодня, 6 ноября, Циньвэнь обыграла итальянскую спортсменку четвёртую ракетку мира Жасмин Паолини в матче Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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