  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Чжэнь Циньвэнь покорилось достижение, которое не могли превзойти с 2011 года
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чжэнь Циньвэнь покорилось достижение, которое не могли превзойти с 2011 года

Теннис
Обновлено

Китайская теннисистка проводит отличный сезон

Чжэнь Циньвэнь покорилось достижение, которое не могли превзойти с 2011 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-летняя теннисистка седьмая ракетка мира Чжэнь Циньвэнь стала самой молодой полуфиналисткой Итогового турнира среди дебютантов за последние 13 лет.

Она повторила достижение двукратной чемпионки Уимблдона чешской теннисистки Петры Квитовой, установленное в 2011 году. Сегодня, 6 ноября, Циньвэнь обыграла итальянскую спортсменку четвёртую ракетку мира Жасмин Паолини в рамках Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со счётом 6:1, 6:1.

Эта победа стала для Циньвэнь второй в Фиолетовой группе турнира и позволила спортсменке забрать путёвку в полуфинал Итогового турнира WTA. Действующей победительницей Итогового турнира является полька Ига Швёнтек.

По теме
yellow-arrow
Чжэн Циньвэнь повторила достижение 11-летней давности
yellow-arrow
Чжэн Циньвэнь обыграла Жасмин Паолини и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
yellow-arrow
Свёнтек рассказала о причинах неуверенного выступления на Итоговом турнире-2024
Чжэн Циньвэнь
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости