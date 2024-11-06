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Чжэнь Циньвэнь покорилось достижение, которое не могли превзойти с 2011 года
Китайская теннисистка проводит отличный сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
22-летняя теннисистка седьмая ракетка мира Чжэнь Циньвэнь стала самой молодой полуфиналисткой Итогового турнира среди дебютантов за последние 13 лет.
Она повторила достижение двукратной чемпионки Уимблдона чешской теннисистки Петры Квитовой, установленное в 2011 году. Сегодня, 6 ноября, Циньвэнь обыграла итальянскую спортсменку четвёртую ракетку мира Жасмин Паолини в рамках Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со счётом 6:1, 6:1.
Эта победа стала для Циньвэнь второй в Фиолетовой группе турнира и позволила спортсменке забрать путёвку в полуфинал Итогового турнира WTA. Действующей победительницей Итогового турнира является полька Ига Швёнтек.
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