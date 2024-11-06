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Жасмин Паолини установила исторический рекорд в итальянском теннисе

Теннис

Теннисистка завершила выступление на Итоговом турнире

Жасмин Паолини установила исторический рекорд в итальянском теннисе

Фото: Tiscali Sport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини обеспечила себе место в топ-5 мирового рейтинга по итогам сезона. Она установила уникальное достижение среди итальянских теннисисток.

Ранее никому из Италии не удавалось завершить сезон в топ-5 рейтинга WTA. Несмотря на установленное достижение, Паолини не смогла пробиться в полуфинал Итогового турнира WTA.

6 ноября, в матче за выход из группы итальянка уступила Чжэн Циньвэнь из Китая со счётом 1:6, 1:6.

Эта победа стала для Циньвэнь второй в Фиолетовой группе турнира и позволила спортсменке забрать путёвку в полуфинал Итогового турнира WTA. Действующей победительницей Итогового турнира является полька Ига Швёнтек.

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