Леся Цуренко сыграет в четвертьфинале турнира в Мидленде

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира WTA 125 в Мидленде. В матче 1/8 финала украинка одержала победу над представительницей Швейцарии Жиль Тайхман.

WTA 250 Мидленд. Хард в помещении. 1/8 финала

Жиль Тайхман (Швейцария) - Леся Цуренко (Украина) - 5:7, 5:7

Матч длился 2 часа и 27 минут. За это время Цуренко сделала 1 эйс, 5 двойных ошибок и реализовала 8 из 26 брейкпоинтов.

Для Цуренко это будет первый четвертьфинальный поединок в 2024 году.

В следующем раунде соревнований украинка сыграет с победительницей матча Миллер — Кудерметова.