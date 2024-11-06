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Леся Цуренко сыграет в четвертьфинале турнира в Мидленде

Теннис

Украинка продолжает борьбу за титул

Леся Цуренко сыграет в четвертьфинале турнира в Мидленде

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира WTA 125 в Мидленде. В матче 1/8 финала украинка одержала победу над представительницей Швейцарии Жиль Тайхман.

WTA 250 Мидленд. Хард в помещении. 1/8 финала

Жиль Тайхман (Швейцария) - Леся Цуренко (Украина) - 5:7, 5:7

Матч длился 2 часа и 27 минут. За это время Цуренко сделала 1 эйс, 5 двойных ошибок и реализовала 8 из 26 брейкпоинтов.

Для Цуренко это будет первый четвертьфинальный поединок в 2024 году.

В следующем раунде соревнований украинка сыграет с победительницей матча Миллер — Кудерметова.

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