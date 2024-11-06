Елена Рыбакина обыграла Соболенко в матче Итогового турнира WTA

Пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла теннисистку без флага Арину Соболенко в третьем матче Фиолетовой группы на женском Итоговом турнире WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Фиолетовая группа

Елена Рыбакина — Арина Соболенко 6:4, 3:6, 6:1

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. На счету Рыбакиной шесть эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

При этом отметим, что Елена проиграла два первых матча в группе, из-за чего лишилась шансов на проход в полуфинал Итогового турнира — 2024.