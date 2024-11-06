  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джессика Пегула снялась с Итогового турнира WTA
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джессика Пегула снялась с Итогового турнира WTA

Теннис
Обновлено

Теннисистка получила травму

Джессика Пегула снялась с Итогового турнира WTA

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула снялась с Итогового турнира WTA из-за травмы левого колена.

Американскую спортсменку заменит теннисистка без флага Дарья Касаткина, которая является первой запасной на Итоговом турнире WTA — 2024.

Напомним, в соревнованиях принимают участие Жасмин Паолини (Италия), Елена Рыбакина (Казахстан), Чжэн Циньвэнь (Китай), Ига Швёнтек (Польша), Кори Гауфф (США), Барбора Крейчикова (Чехия), Арина Соболенко.

Действующей победительницей Итогового турнира является вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек.

По теме
yellow-arrow
Елена Рыбакина обыграла Соболенко в матче Итогового турнира WTA
yellow-arrow
Леся Цуренко сыграет в четвертьфинале турнира в Мидленде
yellow-arrow
Жасмин Паолини установила исторический рекорд в итальянском теннисе
Джессика Пегула
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости