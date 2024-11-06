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Джессика Пегула снялась с Итогового турнира WTA
Теннисистка получила травму
Getty Images/Global Images Ukraine
Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула снялась с Итогового турнира WTA из-за травмы левого колена.
Американскую спортсменку заменит теннисистка без флага Дарья Касаткина, которая является первой запасной на Итоговом турнире WTA — 2024.
Напомним, в соревнованиях принимают участие Жасмин Паолини (Италия), Елена Рыбакина (Казахстан), Чжэн Циньвэнь (Китай), Ига Швёнтек (Польша), Кори Гауфф (США), Барбора Крейчикова (Чехия), Арина Соболенко.
Действующей победительницей Итогового турнира является вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек.
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