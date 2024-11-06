Янник Синнер провел первую тренировку перед стартом Итогового турнира АТР

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер провёл первую тренировку в Турине (Италия) перед началом Итогового чемпионата АТР — 2024, который пройдёт с 10 по 17 ноября.

"Вернулся в Турин", — подписал публикацию итальянский теннисист.

Кроме Синнера, на Итоговом чемпионате сыграют испанец Карлос Алькарас, американец Тейлор Фриц, норвежец Каспер Рууд, австралиец Алекс де Минор, немец Александр Зверев и теннисисты без флага Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом Итогового турнира АТР.