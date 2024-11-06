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Янник Синнер провел первую тренировку перед стартом Итогового турнира АТР
Итальянец поделился фотографиями с корта
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер провёл первую тренировку в Турине (Италия) перед началом Итогового чемпионата АТР — 2024, который пройдёт с 10 по 17 ноября.
"Вернулся в Турин", — подписал публикацию итальянский теннисист.
Кроме Синнера, на Итоговом чемпионате сыграют испанец Карлос Алькарас, американец Тейлор Фриц, норвежец Каспер Рууд, австралиец Алекс де Минор, немец Александр Зверев и теннисисты без флага Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом Итогового турнира АТР.
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