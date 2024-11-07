Китаянка Циньвен прокомментировала исторический выход в полуфинал Итогового турнира-2024

Китайская теннисистка Чжэн Циньвен (WTA №7) прокомментировала победу над итальянкой Жасмин Паолини (WTA №4) в матче группового этапа Итогового турнира-2024 и поделилась эмоциями от выхода в полуфинал соревнований.

"Я очень счастлива, что мне удалось показать такое выступление в последнем групповом матче. Я не так уж часто удовлетворена своим теннисом, даже тогда, когда побеждаю. Но об этом матче я могу сказать, что я очень многое делала правильно, у меня было много верных решений. Думаю, что Паолини начала этот матч хорошо. Но когда она увидела мою игру, уровень ее тенниса автоматически упал. И дальше я имела ответы на все ее удары.

Чем я обязана такой успешной серии за последний период? Я думаю, что дело в том, чтобы оставаться сосредоточенной. Я имела определенный спад после того, как я вышла в финал Australian Open. Но после Олимпиады я не позволяла расслабиться. Я говорила себе, что еще много работы, которую нужно проделать, всегда есть что-то, что ты можешь усовершенствовать. И нужно бороться за каждый матч на турнире любого уровня. Это будет турнир серии 250 или 500, я чувствую, что каждый матч важен.

По поводу предстоящего полуфинала против Коко Гауфф скажу, что я хорошо помню наш поединок на грунте этого года. Первый сет был очень ровным, и я знаю точно, почему проиграла ей. Во втором сете я сыграла действительно плохо. У меня не хватило физической подготовки и силы, чтобы сразиться с ней во второй партии. Моя подача уже не работала. Сейчас, я думаю, ситуация другая, потому что я действительно приложила много усилий, чтобы улучшить свою физическую форму. Очевидно, что она выдающаяся теннисистка, у нее был прекрасный прошлый сезон, когда она выиграла US Open. Поэтому, на мой взгляд, она одна из тех соперниц, которых сейчас обыграть сложнее всего. Она младше меня, у нее хорошая подача и мощные удары. Поэтому если я хочу ее победить, мне нужно побороться. Посмотрим, кто выступит лучше в этот день" – сказала Чжэн.