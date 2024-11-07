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Дарья Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Исманинге
Уверенная победа украинской теннисистки
Фото: CNN
Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF W75 в Исманинге. В матче 1/8 финала 22-летняя обыграла немку Антонию Шмидт.
Матч продлился 51 минуту.
Вторая сеяная Снигур выполнила 2 эйса, не допустив ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Что касается Шмидт, то у нее 3 эйса и 4 двойных.
ITF W75, Исманинг (Германия), 1/8 финала
Дарья Снигур – Антония Шмидт - 6:1, 6:3
В четвертьфинале украинка встретится с победительницей матча Марьелла Тамм - Настасья Шунк.
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