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Дарья Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Исманинге

Теннис

Уверенная победа украинской теннисистки

Дарья Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Исманинге

Фото: CNN

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF W75 в Исманинге. В матче 1/8 финала 22-летняя обыграла немку Антонию Шмидт.

Матч продлился 51 минуту.

Вторая сеяная Снигур выполнила 2 эйса, не допустив ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Что касается Шмидт, то у нее 3 эйса и 4 двойных.

ITF W75, Исманинг (Германия), 1/8 финала

Дарья Снигур – Антония Шмидт - 6:1, 6:3

В четвертьфинале украинка встретится с победительницей матча Марьелла Тамм - Настасья Шунк.

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