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Костюк показала романтические фото с побережья Мальдив

Теннис

Очень красиво

Костюк показала романтические фото с побережья Мальдив

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка после завершения тяжелого сезона уехала отдыхать на Мальдивские острова вместе со своим мужем, финансовым трейдером Георгием Вайковичем. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Бех-Романчук показала романтическое видео со своим мужем.

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