Костюк показала романтические фото с побережья Мальдив

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №18) поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка после завершения тяжелого сезона уехала отдыхать на Мальдивские острова вместе со своим мужем, финансовым трейдером Георгием Вайковичем. Соответствующий пост Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Бех-Романчук показала романтическое видео со своим мужем.