  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Бывший тренер Джоковича рассказал, кто лучший в противостоянии Алькарас-Синнер
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший тренер Джоковича рассказал, кто лучший в противостоянии Алькарас-Синнер

Теннис
Обновлено

Экспертное мнение

Бывший тренер Джоковича рассказал, кто лучший в противостоянии Алькарас-Синнер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер сербского теннисистка Новака Джоковича (АТР №4) хорват Горан Иванишевич поделился своими мыслями по поводу противостояния между испанцем Карлосом Алькарасом (АТР №2) и итальянцем Янником Синнером (АТР №1).

"Это разные игроки, но когда они оба на пике формы, мне кажется, что Синнер играет лучше. Он более стабилен в течение всего матча, тогда как Алькарас может переходить от потрясающих ударов к легким ошибкам. В этом году у Карлоса было несколько поражений, которые я не могу объяснить... Если мы вычеркнем Новака из уравнения, они будут доминировать, по уровню они значительно выше любого другого в Туре.

Кто бы мог бросить им вызов на мейджорах? Никто. У Зверева очень много взлетов и падений. Он играет отлично до определенного момента, а затем наступает матч, где ему действительно нужно собраться, где ему нужно выступить на максимуме – и это ему не удается. А против Алькараса и Синнера нужно быть на пике всегда" – сказал Иванишевич.

Напомним, ранее Костюк показала романтические фото с побережья Мальдив.

По теме
yellow-arrow
Костюк показала романтические фото с побережья Мальдив
yellow-arrow
Китаянка Циньвен прокомментировала исторический выход в полуфинал Итогового турнира-2024
yellow-arrow
Янник Синнер провел первую тренировку перед стартом Итогового турнира АТР
Янник Синнер Карлос Алькарас Горан Иванишевич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости