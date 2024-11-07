Бывший тренер Джоковича рассказал, кто лучший в противостоянии Алькарас-Синнер

Бывший тренер сербского теннисистка Новака Джоковича (АТР №4) хорват Горан Иванишевич поделился своими мыслями по поводу противостояния между испанцем Карлосом Алькарасом (АТР №2) и итальянцем Янником Синнером (АТР №1).

"Это разные игроки, но когда они оба на пике формы, мне кажется, что Синнер играет лучше. Он более стабилен в течение всего матча, тогда как Алькарас может переходить от потрясающих ударов к легким ошибкам. В этом году у Карлоса было несколько поражений, которые я не могу объяснить... Если мы вычеркнем Новака из уравнения, они будут доминировать, по уровню они значительно выше любого другого в Туре.

Кто бы мог бросить им вызов на мейджорах? Никто. У Зверева очень много взлетов и падений. Он играет отлично до определенного момента, а затем наступает матч, где ему действительно нужно собраться, где ему нужно выступить на максимуме – и это ему не удается. А против Алькараса и Синнера нужно быть на пике всегда" – сказал Иванишевич.